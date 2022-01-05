Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Valiliği kent merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelindeki tüm okulları 1 günlüğüne tatil etti, hamile ve engelli kamu personeline idari izin verdi.



Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yüksek kar örtüsü nedeniyle yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının da büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Gümüşhane’de yılın ilk karı düştü: Yüksek kesimler beyaza büründü Gümüşhane’de dün başlayan sağanak yağmur sabaha karşı yerini kara bıraktı. Sabaha karşı yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırarak yaylaları beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık.

Okullarda ‘kar tatili’ tarihe karıştı Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber birçok ezber tarihe karıştı. Kış aylarında öğrencilerin yağan yoğun kar yağışının ardından cevabını merakla beklediği bir soru vardı: Acaba okullar tatil olur mu?

