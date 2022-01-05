Türkiye Gazetesi

Konya Beyşehir'de, 52 yaşındaki kadın kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını, tartışma yaşadıkları esnada çıkan arbedede, kalbinden bıçakladı. Bıçaklanan şahsın öldüğü öğrenilirken, cinayet zanlısı kadın gözaltına alındı.



EKMEK BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI

Olay, Beyşehir’in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 numaralı sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı.



Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde bıçağın Mustafa Koç’un kalbine isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından teslim olan Fatma K'yi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Mustafa Koç’un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Fatma K., gazetecilerin olaya ilişkin sorularını cevapsız bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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