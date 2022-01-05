Türkiye Gazetesi

Yağışların azalması ve çevre temizliğine önem verilmemesinden dolayı su seviyesi oldukça düşen, Türkiye'nin tersten akan tek akarsuyu Tersakan Çayı'nda kirlilikten beyaz köpükler oluştu. Vatandaşların şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen ekipler, akan köpüğün sebebini tespit etmek için çalışmalara başladı.

Samsun ve Amasya sınırlarında yer alan Tersakan Çayı son zamanlarda yeterli yağış olmamasından dolayı kurak bir dönem geçiriyor. Çay'da kirli bir görüntü oluştu ve köpük akmasından endişelenen vatandaşlar gerekli mercilere şikayette bulunarak duurma çözüm aranmasını istedi. Ekipler sudan numune alınarak, hangi maddenin köpüğe sebep olduğunu bulmak için araştırma yapacağı öğrenildi.

Türkiye'nin tek tersten akan akarsuyu olma özelliği taşıyan Tersakan Çayı'n köpüklenerek kirli görüntü oluşturdu.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Boğazköy Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Hüseyin Çat, kirliliğin önlenmesini istediğini belirterek, “50 yıldır bu dere böyle akıyor. Fabrika yıkandığı için birkaç ay boyunca böyle akıyor. Şurası pırıl pırıl olsa sevinmez miyim. Türkiye’ye yakışmayan bir durum bu” dedi.

"NE AKTIĞINI BİLMİYORUZ”

Bölgede yaşayan sakinlerden biri Ahmet Karan, “Su yüzeyinden bembeyaz köpüklenme var. Siyah bir şey akıyor. Ne aktığını da bilmiyoruz. Tarlaları, hayvanları sulamaya çekiniyoruz” dedi ve son iki yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığını söyledi. Karan, geçtiğimiz seneden bu yana yağan yağmurların yalnızca toprağın yüzünü ıslattığını belirterek "Kar yağmasını bekliyoruz. Kar yağarsa ırmak ve barajlar dolacak. Güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Ama şimdilik bir yağış yok” şeklinde konuştu.

“AŞIRI DERECEDE KOKU VE KÖPÜKLENME OLUŞUYOR"

Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı, Tersakan Çayı'ndaki suyun köpüklenmesi ile ilgili olarak “Aşırı derecede koku ve köpüklenme oluşuyor. Suluova bölgesindeki fabrika atıklarının, hayvansal atıkların burada birikmesi bunlara bir neden. Onun için Boğazköy mevkisinde bir arıtma tesisi yapılmasını istiyoruz” dedi.

Köye adını veren göl kurudu Sivas Merkeze bağlı Bingöl köyüne adını veren Bingöl gölü tamamen kurudu.

Nehir değil zehir Temizlenmesi için Şafak Harekatı başlatılan Ergene Nehrini oluşturan kollardan biri olan ve güzergahı boyunca çevresinde kurulu fabrikaların atık sularını boşaltması nedeniyle adeta açık bir kanalizasyonu andıran Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam ediyor.