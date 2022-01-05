Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde meydana gelen olayda Selahattin Songultekin isimli kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle evinde mevlit düzenlendi. Mevlidine baldızı Dursun Cengiz’de katıldı. Solguntekin’in evinde dua okunmaya başlanırken bu sırada tavandan beton parçası koparak düştü. Beton parçasının bir kısmı ise çekyatta oturan Cengiz’in kafasına düştü. Cenazeye gelen kadın kanları içinde kaldı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek kadını hastaneye kaldırıldı.

DUA OKUNURKEN ÇITIR ÇITIR SES GELDİ

Bu sırada cenazeye gelen ve aynı odada bulunan bir kadın ise, “Önce ben oraya oturacaktım son anda vazgeçip karşıya oturdum. Dua okunurken önce çıtır çıtır diye ses geldi sona bir gürültüyle beton parçası aşağı düştü. Dursun Cengiz beton parçalarının kafasına gelmesi sonucu yaralandı. Ne olduğunu anlamadık çok korktuk” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Misafir olarak gittiği evden cenazesi çıktı Antalya'da 34 yaşındaki genç misafir olarak kaldığı evde, ev sahibi tarafından kanlar içinde bulundu. Gencin intihar ettiği düşünülürken, polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.