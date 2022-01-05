Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 57 yaşındaki kadının cesedi evindeki sandıkta bulundu.

ELİYLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Malatya'da emniyete giden V.E. Antalya'da 17 Aralık'ta Saadet Tutkanç'ı çıkan tartışma sonucunda eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.

CESEDİ SANDIKTA BULUNDU

Bunun üzerine Tutkanç'ın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki evine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının cesedini sandıkta buldu.

ŞÜPHELİ ANTALYA'YA GETİRİLECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tutkanç'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli V.E'nin Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

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