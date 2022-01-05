Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat ile 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildiği bildirildi.

Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, yarın yapılması planlanan Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları iptal edildi.

Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi bitiyor Bursa ve İstanbul arasındaki deniz yolu ile yolcu taşımacılığının 14 yıldır en önemli aktörlerinden biri olan Mudanya’dan İstanbul’a arabalı feribot seferleri tarih oluyor.

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