Türkiye Gazetesi

Kapısuyu Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında Meral Aykız (75) ve Recep Hamtaş (80) çifti evlerinde otururken bir anda elektrikleri kesildi. Elektriğin neden kesildiğini öğrenmeye çalışan çift, karşılarında yüzleri maskeli 2 kişiyle karşılaştı. Çiftin başına silah ve bıçak dayayan şahıslar evi darmadağın etti. Evde buldukları yaklaşık 80 bin lira değerindeki altın ve dövizi çalan soyguncular kayıplara karıştı.

Çiftin şikayeti üzerine jandarma ekipleri, 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

ELEKTRİĞİMİ KESİP KAPIDAN EVİME GİRDİLER

Ev sahibi Meral Aykız, "Elektriğimi kesip kapıdan evime geçtiler. Evde bize silah ve bıçak çektiler. Sonra ağzıma yapıştırmak için koli bandı kesiyorlardı. Biz kaçtık. Bağırdık-çağırdık. Yüzünü ve başını kapatmış birini gördük sadece. Biz bağırdıktan sonra evde bulunan yabancı paraları, altınları ve benim kimliğimi çalıp kaçtılar" dedi.

Okuldan 5 ton kömür çaldılar Van Tuşba'da, bir okula ait 227 torba kömür çalındı. Ekipler, zanlıları kısa sürede yakaladı.

Çilingirle evi soyup kediyi çaldılar Antalya’da çilingir yardımıyla girdikleri evden 5 bin lira değerindeki eşyayla ile birlikte evin kedisini de çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.