Türkiye Gazetesi

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine “Arkadaşlarımın yanına gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurunda bulundu.

5 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Güvenlik güçleri tarafından geniş bir çalışma ile aranan genç hemşire, kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında ölü olarak bulundu. Acı haber üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Lokanta işletmecisi dükkanında ölü bulundu ​Kocaeli’de yaşanan olayda lokanta işleten Ferhan Cömert geceyi iş yerinde geçirdi. Sabah dükkanı açmak için gelen çalışanları cesedini buldu.

Lise öğretmeni evinde ölü bulundu Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan lise öğretmeni Adem Ergün, okula gelmeyince hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ergün'ün nasıl öldüğü bilinmiyor.

Rize’de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Rize'de akrabalarının ulaşmadığı karı koca evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis yaşlı adamın eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceğini düşünüyor.