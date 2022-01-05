Türkiye Gazetesi

Erzincan güne sisle uyandı. Kentte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte oluşan sisten adeta göz gözü görmedi. Yoğun sis karayolu ve havayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul - Erzincan seferini yapan uçaklar havalimanına rötarlı iniş yapabildi.

Şehri adeta esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.

AĞRI SIFIRIN ALTINDA 18

Siste kaybolan Erzincan’da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar soğuk hava ve sisin hayatı olumsuz yönde etkilemesine rağmen oluşturduğu görselinde doyumsuz olduğunu kaydetti.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı’da kaydedildi.

BUZLANMA VE DON OLAYI GÖRÜLECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 18, Kars’ta 10, Erzincan’da 7, Erzurum ve Iğdır’da 6, Tunceli’de 5, Ardahan’da 4, Bayburt’ta 8 derece ölçüldü.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli’de 5, Iğdır’da 2, Erzurum’da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzincan’da 1, Kars’ta 3, Bayburt’ta 2, Ardahan’da 6 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Düzce sise teslim! Hava sıcaklığı 2 dereceye düştü Düzce güne sisli hava ile uyandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle güneş kayboldu, hava sıcaklığı 2 dereceye düştü.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapatıldı Havaların soğumasıyla beraber ulaşımdaki zorluklar kar, yağmur ve sis demeden devam ediyor. Sabaha karşı sis ile güne başlayan Çanakkale Boğazı ulaşımdan olumsuz etkilendi. Oluşan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği gemi geçişlerine kapatılırken feribot seferlerinde aksama yaşandı.