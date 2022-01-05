Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi’nde, 2 Ocak Pazar günü bir gecekonduda yangın çıktı. Yangının açık olan elektrikli ısıtıcı yüzünden çıktığı belirtilirken, ev eşyalar ile kül oldu.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören aile kendini bahçeye atarken, kendi imkanlarıyla da yangını söndürmeye çalıştılar. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA SÖNDÜRÜLDÜ

Baba Cemil Dürgen, evin içinde bulunan eşyaları kurtarmak için kendini alevlerin içine attı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dürgen ailesi, yangında evlerini ve tüm eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

“PARAN ALTINIM HER ŞEYİM YANDI”

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, “İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim ağabey. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim” dedi.

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir Miçooğulları, kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi. Olay sonrası, başı, yüzü ve kollarında yanıklar oluşan Cemil Dürgen, Kepez Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plastik cerrahi bölümüne sevk edildi. Cemil Dürgen’in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, aileden anne ve çocukları, geceyi evlerinin hemen yanında yaktıkları sobanın başında geçirdi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN YARDIM ELİ ÜZATILDI

Yangının ardından acılı ailenin yardım çığlıklarına duyarsız kalmayan hayırseverler ailenin yardımına koştu. İsmini açıklamak istemeyen hayırseverlerden birisi, ailenin 6 aylık kirasını yatırdı, birçok hayırsever nakit ve erzak yardımında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Kepez Kaymakamlığı da maddi ve eşya konusunda yardımda bulundu.

6 AYLIK KİRALARI ÖDENDİ

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Cemil Dürgen, “Allah vesile olanlardan ve bu haberi verenlerden razı olsun. Bizi perişan halde görünce, İstanbul’dan bir hayırsever ağabeyimiz çıktı, ismini vermedi. Evimizi tuttu, 6 aylık kiramızı verdi. Belediyelerden de Allah razı olsun, onlar da yardımcı oldu” dedi.

“İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ GÖRDÜK”

Yardımlar sonrası çok duygulandığını dile getiren Semire Dürgen ise, “İnsanlığın ölmediğini gördük. Biz gerçekten mağdur olunca bunu gördük. Benim fazla arkadaşlık ortamım yok, misafirliğe falan pek gitmezdim ama mahallenin beni sevdiğini gördüm. Yangın sonrası komşularımız hep evini açtılar. Sizin çekip verdiğiniz haberleri gören bir hayırsever ağabeyimiz, o gün bize ulaştı. Muhtarımız da seferber oldu. Tanımadığımız insanlar, İstanbul’dan olsun, yurt dışından olsun el uzatan insanlar oldu. Haberi yayınladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Vesile olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

“İSTEDİĞİNİZ KADAR KULLANABİLİRSİNİZ”

Eve geçmelerine karşın eşya konusunda sıkıntılarının devam ettiğini de belirten Dürgen, “Mevcutta evimizdeki eşyalar ev sahibinin. Ev sahibinin kanepe gibi eşyaları var, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz, eşyalarımız geldiği zaman eşyalarını alacağını söyledi. ‘Ama kullanmak istiyorsanız da bırakabilirim’ dedi, Allah razı olsun. Ancak yine de buzdolabımız, çamaşır makinemiz yok” ifadelerini kullandı.

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