Türkiye Gazetesi

İznik ilçesi Çiçekli mahallesinde yaşayan ve İmam Hatip Lisesinde öğrenci olan Ahmet Bektaş, koronavirüse yakalandı.

BRONŞİT TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı zamanda bronşit tedavisi de gördüğü öğrenilen Ahmet Bektaş’ın durumu kötüye gidince Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mario Balotelli'den kötü haber: Koronavirüse yakalandı Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı! 74 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Özyağcılar, "İki Sinovac, iki Biontec olmuştum, Omicron oldum. Grip gibi bir şey" dedi.