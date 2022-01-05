Türkiye Gazetesi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında Acıpayam ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs, sikke ve objelerden oluşan 600’e yakın tarihi eserle birlikte yakalandı.

EŞYALAR MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilerek el konulan tarihi eşyalar, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Roma dönemine ait tarihi eserlerle yakalandılar Burdur'da çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 175 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserleri talan eden definecilerden 'pes' dedirten rahatlık UNESCO’ya aday tarihi kent İznik, definecilerin merkezi haline gelirken çevredeki mağaralarda defineciler tarafından yaşam alanı olarak kullanılmaya başlandı.