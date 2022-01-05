Niğde'de inşaat halindeki bir binanın yanında ceset bulundu. İlhanlı Mahallesi 95. Sokak'taki inşaat halindeki binanın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Olay yerine gelen ekipler, adının A.İ. olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Şahsın cansız bedeni, incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi morguna kaldırırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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