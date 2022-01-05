Kuşadası 1 no’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Yeliz Günay yakalandığı koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Genç sağlıkçı için bugün Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve meslektaşlarının katıldığı törende Günay, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Bir süredir Covid-19 sebebiyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Günay’ın naaşı memleketi Köşk’ün Ahlat Mahallesi’ne götürüldü. Günayın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Atatürk Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sağlık çalışanlarının riskli çalışma grupları içinde olduğunu hatırlatarak, Günay’ın ailesi ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.
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Tıp teknisyeni Yeliz koronavirüse yeni düştü
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 30 yaşındaki Yeliz Günay koronavirüse yeni düştü. Günay bugün arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Kuşadası 1 no’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Yeliz Günay yakalandığı koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Genç sağlıkçı için bugün Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve meslektaşlarının katıldığı törende Günay, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
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