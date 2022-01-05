Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Körfezi ilçesi Yeniyalı Mahallesi, Yarımca Sanayi Sitesi girişinde akşam saatlerinde feci bir kaza yaşandı.Soner K. idaresindeki tır ile Şükrü G'nin sürdüğü servis otobüsü çarpıştı. Kaza sırasında Soner K'nin yan koltuğunda oturan eşi Feride K. ön camdan fırladı. Kadın tırın altında kalırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye erleri, ağır yaralanan kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulasla hastaneye kaldırılan Feride K'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kayseri'de öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Trafik kazası tespit tutanakları e-Devlet'te Vatandaşlar yeni uygulama ile 3 Ocak’tan itibaren e-Devlet üzerinden maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına erişilebilecek.

Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü: Hükümet istifa etmek zorunda kaldı Kazakistan’da LPG’ye yapılan zamlar halkı isyan ettirdi. Bir anda LPG fiyatlarının armasıyla birlikte birçok kentte protestolar başladı. Halk sokağa dökülerek yapılan zamları protesto ederken, polis ekipleri göstericilere biber gazı ile sert bir şekilde müdahale etti. Protestoların alevlenmesiyle Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, istifa etti.