Zonguldak'ta kavga eden 2 çocuktan biri yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çocukların kavgasına aileler karıştı: Baba oğul yaralandı, görmeye giden anne hastanede vuruldu Büyükçekmece'de çocukları kavga eden ailelerin olaya karışması üzerine, baba oğul yaralandı. Hastaneye ailesini görmeye giden anne de zanlılar tarafından vuruldu.
Çocuklarını uyandırmaya giden anne dehşeti yaşadı! Adana’da iki çocuk, babalarıyla birlikte uyudukları odada ölü bulundu. Annelerinin sabah çocukları uyandırmak için odaya girmesi ile ortaya çıkan acı gerçek sonrası yakınları sinir krizi geçirdi.
2 çocuğun kavgası birinin hastanelik olması ile son buldu
Zonguldak’ta yaşanan olayda iki çocuğun kavgası birinin hastanelik olması ile son buldu.
Zonguldak'ta kavga eden 2 çocuktan biri yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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