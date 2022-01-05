Türkiye Gazetesi

Muğla Bodrum'a bağlı Gölköy Mahallesi'nde yürek yakan bir olay gerçekleşti. Vatandaşlar, yol kenarında yüzünden kanlar akan bitkin halde bir köpek gördü. Yapılan ihbar sonrası bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, yüzünden av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpeği Bodrum Belediyesi Torba Bakımevi’ne götürdü.

BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Hayvan, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir veteriner kliniğine gönderildi. Sol gözünü kaybeden köpeğin çekilen röntgeni ise vahşetin boyutunu ortaya koydu. Köpeğin baş kısmında yaklaşık 90 adet saçma olduğu tespit edildi. Hayvanın tedavisi sürüyor.

Kovaladıkları tilkinin yuvasına düşen köpekleri itfaiye kurtardı ​İtalya’da kovaladıkları tilkinin yuvasına düşüp mahsur kalan iki köpek, saatler süren çalışmalar sonucu itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonunda itfaiye erleri köpekleri bulundukları yerden kurtarmayı başardı.

Ankara'da zehirlenen 9 köpekten 4'ü öldü Ankara’da Çubuk ilçesinde boş arazide 9 sokak köpeğinden 4’ü ölü bulundu. Yorgun ve bitkin 5 yavru köpek ise hayvanseverler tarafından veteriner kliğine götürülerek tedavi altına alındı.