Türkiye Gazetesi

Mersin'de öğrencilerin kavgası büyüyerek ailelere kadar yansıdı. Tarsus ilçesinde bulunan bir lisenin 12. sınıfları arasında başlayan kavga, ailelerinin de gelmesi üzerine şiddetlendi. Olay sonrası 3 öğrenci yaralandı.

KAVGAYA KARIŞANLAR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Tarsus ilçesi Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde daha önce kavga eden 12'inci sınıf öğrencileri teneffüste yeniden karşı karşıya geldi. Kavgaya bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla anbean kaydedildi. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darp edilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çocukların kavgasına aileler karıştı: Baba oğul yaralandı, görmeye giden anne hastanede vuruldu Büyükçekmece'de çocukları kavga eden ailelerin olaya karışması üzerine, baba oğul yaralandı. Hastaneye ailesini görmeye giden anne de zanlılar tarafından vuruldu.