Türkiye Gazetesi

Sakarya Sapanca'da yaşayan 70 yaşındaki emekli asker sonuyla sevenlerini kahretti. Eşi tarafından evlerinin bahçesinde hareketsiz olarak bulunan emekli asker Mehmet Salih Duman'ın, kanser hastası olduğu öğrenildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Üzen olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Aslanoğlu Caddesi Kuğu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Mehmet Salih Duman, eşi tarafından evinin bahçesinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Duman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Salih Duman’ın cansız bedeni Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Emekli asker Duman’ın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Duman’ın kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.



Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

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