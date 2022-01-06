Türkiye Gazetesi

Adana’da dini nikahlı eşiyle tartışan bir kadın, sinirle kocasının hurda deposuna kendisini kilitleyip ateşe verdi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak kadını kurtarıp, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLARIN İHBARI FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜRDÜ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı’nda bulunan hurda deposunda meydana geldi. İddiaya göre, Dilan D., dini nikahlı eşiyle tartıştı. Öfkeli olan Dilan D., eşine ait hurda deposuna kendisini kilitledi. Daha sonra Dilan D., yanıcı madde dökerek iş yerini ateşe verdi. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurda deposunun kapısını kırarak Dilan D.’yi kurtardı. Dumandan etkilenen Dilan D. sağlık ekiplerine Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde maddi hasar oluştu.

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