Türkiye Gazetesi

Sağlık çalışanlarına saldırıların ardı arkası kesilmezken, mağdur bir doktordan kötü haber geldi. Ankara'da bir hastası tarafından bıçaklandıktan sonra psikolojisi bozulan doktor mesleğini bıraktı. Mağdur doktor, “Şu anki mevcut psikolojimle açıkçası hastalarıma yararımdan çok zararımın olacağını düşünüyorum” ifadeleriyle görevini bıraktığını açıkladı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde çalışan asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021 tarihinde hastanede hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına maruz kalmıştı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



"HASTALARIMA POTANSİYEL TEHLİKE GÖZÜYLE BAKARAK BU İŞİ DEVAM ETTİREMEZDİM"

Hekimliğin çok zor bir meslek olduğunu belirten İskender, “Hekimlik çok ciddi bir meslek. Özellikle cerrahlık. Her zaman konsantrasyonun zirvede olması gereken bir meslek. Şu anki mevcut psikolojimle açıkçası hastalarıma yararımdan çok zararımın olacağını düşünüyorum. Hastalarıma potansiyel bir tehlike gözüyle bakarak bu işi devam ettiremezdim. Bir insan potansiyel bir tehlike olarak görürseniz nasıl tedavi edebilirsiniz? Mesleki şartların hekimler açısından düzeltilmesi gerekiyor. Dilerim ki artık hekimlere karşı işlenen saldırılara karşı önlemler alınsın. Özellikle hayatımızı etkileyecek, fiziken bir yaralanmaya neden olacak saldırılara maruz kalmayız” diye konuştu.

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