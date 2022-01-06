Türkiye Gazetesi

Uzay teknolojileriyle ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye ve dünyadan birçok kişinin dikkatini çeken, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk sosyal medyadan yaptığı beğeniyle heyecanlandırdı.

Musk, bir sosyal medya kullanıcısının Aydın'a bağlı Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda Karia şehri olarak kurulan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias antik şehri içerisindeki stadyumun fotoğrafını beğendi. Musk, Karacasu halkını heyecanlandırırken, vatandaşlar Elon Musk’ı Afrodisias’ı görmeye Karacasu’ya davet etti.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Aphrodisias antik kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur” ifadelerini kullandı.

Elon Musk sonunda konuştu: Tesla Bot insan gibi olacak Teknoloji şirketlerinin geliştirmeye çalıştığı insansı robotlar yakın gelecekte birçok işi yapabilecek kapasiteye sahip olacağa benziyor. Mevcut iki ayaklı insansı tasarımlar ya da daha robotik modeller yürüyor, koşuyor, bir nesneyi tutabiliyor... En dikkat çekici robotlardan biri de Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya ait.

Elon Musk'tan gençler için başarıya nokta atışı 5 öneri Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk başarılı olmak isteyen gençler için tavsiylerde bulundu. Musk faydalı olma, topluma katkıda bulunma, lider olmaya çalışmayın, kitap okuyun ve başkalarıyla konuşun olarak 5 farklı öneri sıraladı.