Türkiye Gazetesi

Sivas Fatih Mahallesi’nde önceki gün sokakta Pitbull gezdiren 16 yaşındaki E.B’ye 14 bin 982 TL ceza kesildi. Bu durum sonrası şehirde panik başladı. Pitbull besleyen Tolga İlaslan ile Dogo Argentino’su olan Orhan Çenebaş, köpeklerini teslim etmek için Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleriyle irtibata geçti. İkili, köpeklerini kendi elleriyle ekiplere teslim etti.

Dogo Argentino’ların kediden bile korktuğunu söyleyen Çenebaş, köpeğinin saldırgan olmadığını kanıtlamak için de bir çocuğa sevdirdi. Köpeği ceza yememek için verdiğini belirten Çenebaş “Bunu bebeğin yanına bırak hiçbir şey yapmaz” dedi. Tolga İlaslan da Pitbull’unun saldırgan olmadığını savundu.

23 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Öte yandan, il genelinde son bir yılda yasaklı ırk besleyen 23 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilere, yasaklı ırk köpek besleme, ağızlıksız gezdirme gibi suçlardan toplam 194 bin 711 lira ceza kesildi.

Gaziantep’teki 3. Pitbull saldırısında korku dolu anlar ​Son zamanlarda Pitbull saldırılarıyla gündeme gelen Gaziantep'te bir saldırı daha yaşandı. Gece saatlerinde çöpten karton toplayan bir kadına Pitbull cinsi köpek saldırdı. Yürekleri ağza getiren olayda karton toplayıcısı kadın vatandaşlar sayesinde kurtarılabildi.

Pitbulla sokağa çıkan gence 15 bin TL para cezası Sivas’ta yasak olmasına rağmen internetten pitbull cinsi köpek alan gence 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.

Pitbull operasyonu başladı: Sahipleri birer birer terk ediyor Gaziantep’te geçtiğimiz Aralık ayında 4 yaşındaki Asiye’nin Pitbull saldırısına uğramasının ardından Türkiye'nin birçok ilinde başıboş sokak hayvanları denetimi devam ediyor. Bursa’da da Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda saldırgan köpekler hakkında birçok ihbar sayısı gelirken ağır cezalardan korkan Pitbull cinsi köpeklerin sahipleri hayvanlarını terk etmeye başladı.