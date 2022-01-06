Türkiye Gazetesi

Araç stokçuluğu yapan bayilere yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 araç bayiinde inceleme başlattı. Müşteri gibi davranarak araç bayiine giden ekipler, sıfır araç talebinde bulundu.

BAYİLERE PARA CEZASI KESİLDİ

Firma yetkilileri, otomotiv sektöründeki çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntıları sebep göstererek stoklarında araç olmadığını söyledi. Bazı bayiler de iç aksesuar donanımı ve kaportalarına seramik koruyucu çekileceği gerekçesiyle stoklarındaki araçların satışa hazır olmadığını öne sürdü. Polis ekiplerinin hemen ardından aynı firmalara bu sefer de maliye müfettişleri girdi, araç stok kayıt bilgilerini kontrol etti. Müfettişlere ellerinde araç olmadığını iddia eden bayilerin stoklarında yeteri kadar araç olduğu belirlendi. Bunun üzerine söz konusu bayilere para cezası kesen müfettişler, bununla ilgili tutanağı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına gönderdi.

Başsavcılık, 17 Aralık 2021’de bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen kişiler hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma; “sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “ihtikar ve fiyatları etkileme” suçlarından yürütülüyor.

Stokçuya 2 milyon TL’ye kadar para cezası yolda TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan teklife göre, stokçuluk yapanlara 100 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek.

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