Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı.

İETT, OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI

İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs durağına çarptı.

Yaralıların da olduğu kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ankara’da belediye otobüsü devrildi: 14 yaralı Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan belediye otobüsü kontrolden çıkarak iki aracın üzerine devrildi. Ardından belediye otobüsünün üzerine devrildiği iki araca arkadan otomobil çarptı. 14 kişinin yaralandığı kazanın görgü şahidi Fatma Karataş, "Otobüsün havalanarak üzerimize doğru uçtuğunu gördüm. Çok korktuk. Böyle bir şey filmlerde olur” dedi.

Ankara'da yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı, yaralılar var Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı, 4 çocuk yaralandı.