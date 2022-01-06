Türkiye Gazetesi

2005 yılında İzmit Sepetçiler Köyü Taş Ocakları mevki'inde işlenen korkunç cinayette Hasan Hallaç ile Süleyman Acar’ın öldürülerek yol kenarına atılmış halde bulunmuştu. Jandarma ekipleri o dönem detaylı çalışma başlatmış, ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen faillere ulaşılamamıştı.

17 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde dosya tekrar değerlendirilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet bürosu ekiplerine verildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 17 yıllık cinayetin zanlısının 4 kişi olduğunu tespit etti.

Düzce ve Uşak’ta yapılan operasyonların ardından zanlılardan T.O.’nun 2020 yılında vefat ettiği belirlendi. Diğer İki zanlı ise ifadelerinin ardından serbest kalırken 56 yaşındaki N.E cinayeti itiraf etti.

FETÖ'CÜ 12 AY HAPİS YATMIŞ

2020 yılında ölen T.O. ile beraber 2005 yılında bu cinayetleri işledikleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda cinayetin işlendiği yıllarda N.E.’nin FETÖ içerisinde faaliyetlerde bulunduğu, 2017 yılındaki darbe girişiminin ardından da 12 ay hapis yattığı öğrenildi.

N.E., yapılan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Tüyler ürperten cinayet 19 gün sonra açığa çıktı Antalya'da tartıştığı kadını boğarak öldürtükten sonra sandığa saklayan cinayet zanlısı, olaydan 19 gün sonra teslim oldu.

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