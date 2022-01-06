Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 07:00, 10:00 ve 14:00'de, Geyikli'den ise saat 08:00, 11:00 ve 15:00' yapılması planlanan seferlerimiz ile Gökçeada'dan saat 07:00 ve 13:00'de, Kabatepe'den ise saat 09:00 ve 15:00'de yapılması planlanan seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bozcaada'da bazı seferler iptal edildi Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, yarın yapılması planlanan Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları iptal edildi.