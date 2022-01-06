Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki B. Y. 6 gün önce “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden çıktı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul’a ataması yapılan B.Y.’ye ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler ile beraber 6 gün boyunca arama çalışmasına katılan aile kayıp oğullarını Motosikletli Polis Timleri ile Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. B.Y.'nin boynunda ve elinde bıçak izine rastlandı. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti. B.Y.'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

GENÇ HEMŞİRENİN ÇANTASINDAN NOT ÇIKTI

Genç hemşire B.Y.’nin şüpheli ölümü intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Araştırmada B.Y’nin çantasından “Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir”cyazılı not çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopsi de, B.Y'nin ölümünce şüpheli bir duruma rastlanılamadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi. B.Y'nin falçata ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Cenazesi bugün toprağa verilecek olan B.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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