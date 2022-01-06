Türkiye Gazetesi

Aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TORUN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SIRTINDAN VURDU

Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE BABASINA ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Cinayetle ilgili gözaltına alınan dedenin, jandarmadaki ilk ifadesini ortaya çıktı. Cinayet zanlısı dede H.N.'nin ifadesinde, torunu Halit Nurtop'un sürekli anne ve babasına şiddet uyguladığı, alkol parası istediği, en son bu konuyla ilgili olarak yine şiddet uygulamaya kalkınca, torununu tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dede H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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