Türkiye Gazetesi

Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan, bu sezon hamsinin palamuda nazaran bol olduğunu belirterek, “Sezon başından beri palamut olmadı. Bu sene hamsi bol oldu. Hamsiyi bol zamanları 10-15 liraya sattık. Şimdi hamsi azaldı. Azalınca da fiyatı yükseldi. Şu anda kilosu 50-60 lira." dedi.

"EN ÇOK HAMSİ ÇIKTI"

"Bu sene en çok hamsi çıktı. Diğer balıklar çeşit olarak mezgit, barbunya tezgahlardan eksik olmadı ama bol olmadı. Tabii, bol olmadığı için onların fiyatları hamsiye bakıldığında yüksek oldu. Ama şu anda az çıktığı için en pahalısı hamsi. Tezgahlarımızda mezgit var, istavrit var, barbun var ve ara ara çinakop geliyor. Çinakop 60 lira, mezgit 35 lira, hamsi 50 lira, istavrit 20 lira. Fiyatlar biraz uçuk. Vatandaşı biraz zorluyor. Alım gücü olarak alınabiliyor ama 2 kilo yerine 1 kilo alıyorlar”

"FİYATLAR CAN YAKIYOR"

Balıkçı tezgahına gelen vatandaş Erkan Turan ise “Ben şuan da orta sınıf sayılırım. Alacak gücüm var ama alacak gücü olmayanlar var. Fiyatlar gerçekten çok can yakıyor. Yani sadece balık fiyatları değil. Et fiyatları desen daha korkunç. Kıymanın kilosu 90 lira oldu” diye konuştu.

Hamsinin yerini İstavrit aldı: Kilosu 10 liraya kadar düştü Hamsinin Gürcistan’a kaçmasıyla geçen hafta 25-30 liradan alıcı bulan istavritin fiyatı 10 liraya kadar geriledi.

Hamsinin fiyatı uçtu! Umutlar Gürcistan'a kaldı Karadeniz'de hamsi avı azalırken fiyatlarda rekor seviyeye ulaştı. Balıkçılar umutlarını yıl başı itibariyle Gürcistan'dan gelecek hamsiye bağlarken, vatandaşlar da hamsinin yerine kilosu 12,5 TL olan istavrite yöneldi.