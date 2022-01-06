Türkiye Gazetesi

Son dönemde yasaklı ırk köpekler, saldırı haberleri ile gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Revep tayyip Erdoğan'da belediyelere çağrıda bulunarak sokak köpekleri ile ilgilenmelerini istemişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da 14 Temmuz’da aldığı karar ile beraber beslenmesi yasak olan ‘pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio’ cinsi köpeklerin 14 Ocak 2022’ye kadar kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla sahiplenilebileceği duyurulmuştu.

CEZASI 30 BİN TL

Bu karara göre yasa gereği, 'yasaklı ırk' diye tabir edilen köpeklere kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemi için son haftaya girildi. Son tarihi geçirip, kurallara uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, bu köpek türlerini besleyen vatandaşlara sürenin dolmasına kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, bir an önce köpeklerini kısırlaştırıp onlara çip taktırmaları konusunda uyarıda bulundu.

SON TARİHİ KAÇIRMAYIN

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından bu işlemlerin ücretsiz yapılacağını söyleyen Daire Başkanı Tulumen, "'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan severlere destek olmak amacıyla bu işlemleri ücretsiz yapacağız. 13 Ocak tarihine kadar hayvan sahiplerimiz belediyemize başvurup kısırlaştırma ve çip taktırma işlemlerini yaptırabilirler. Onlarla bir ömür geçirmek koşuluyla yuvalarını açan tüm hayvan severlerimizin her koşulda yanlarındayız" dedi.

Yasaklı ırk krizi büyüyor: Sokağa atan atana Altı yasaklı köpek ırkının, sahipleri tarafından 14 Ocak’a kadar kısırlaştırılıp kayıt altına alınması gerekiyor. Bunun için ceza yemek istemeyenler de köpeklerini bırakıp kaçıyor.

Yasaklı ırk köpekleri satarken yakalandı, 38 bin 252 lira ceza yedi Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden yasaklı ırk köpek satışı ilanı veren şahıs, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi tarafından yapılan baskınla yakalandı. Köpekler ekiplerce muhafaza altına alınırken, şüpheliye 38 bin 252 lira ceza uygulandı.