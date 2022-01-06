Türkiye Gazetesi

Niğde’de meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, araçta bulunan yolcular ise arka camdan yola fırladı. Kaza, Merkez Selçuk Mahallesi Salı Pazarı Kavşağında yaşandı. B.A. yönetimindeki 51 ABZ 136 hafif ticari araç ile 51 ABF 604 Plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.



DURUMLARI AĞIR

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ahmet A. ve Nezaket A. kaza esnasından arka camdan fırlayarak yola savruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



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