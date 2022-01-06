Türkiye Gazetesi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Aralık 2021'de Saray ilçesi Türkiye-İran sınır hattı Çöplük mevkiinde yarı çıplak ve darbedilmiş vaziyette bir erkek cesedi buldu. Jandarma dedektifleri (JASAT) konuyla ilgili çalışma başlattı. Dedektifler, detaylı ve titiz araştırmalar sonucunda maktulün Afganistan uyruklu K.S.S olduğunu belirledi.

CESEDİ YARI ÇIPLAK BULUNDU

K.S.S'nin 26 Kasım saat 02.00 sularında Özalp ilçesi sınırlarında yasa dışı düzensiz göçmen sevkiyatı yapan bir minibüsün içinde olduğu tespit edildi. Mültecinin, meydana gelen trafik kazasında olay mahallinde vefat ettiği öğrenildi. Cesedinin ise minibüstekiler tarafından farklı bir olay senaryosu kurgulanarak kıyafetleri çıkartılmış vaziyette sınır hattına bırakıldı ortaya çıktı.



4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, 6 zanlıyı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.



Yunan zulmü! Göçmenleri çırılçıplak soydular, Türkiye'ye gönderdiler ​Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığını açıkladı.



Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia Gaziantep’te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızıklı’nın annesi Hatice Çimen, oğlunun düşmediğini, kuzenleri tarafından kablo ile darp edildikten sonra balkondan atıldığını iddia etti.