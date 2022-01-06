Türkiye Gazetesi

Ankara Mamak'ta oturan S.B, kendisinden ayrılan kız arkadaşı S.S'ye konuşmak istediğini söyledi. İkili bir araya geldi, tartışma yaşandı. S.B, eski sevgilisini ruhsatsız tabancayla tehdit etti. Ardından zorla öpmeye çalıştı. Yine reddedilince yanında pet şişe içinde getirdiği kimyasal maddeyi S.S'nin yüzne fırlattı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın yüzünde ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

KORKUTMAK İSTEMİŞ!

Bu arada, polis, kaçan zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu iddia eden S.B, bu yüzden böyle bir tepki gösterdiğini ve silahı da korkutmak için yanında getirdiğini söyledi. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade eden şahıs, eski kız arkadaşının yüzüne attığını kimyasal maddenin de ‘lavabo açıcı’ olduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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