Türkiye Gazetesi

Suruç'ta alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 30 yaşındaki Hüseyin Ş. ve 34 yaşındaki Kadir Ş. yaralandı.

YARALI HALDE HASTANEYE GİTTİ AMA KURTARILAMADI

Kendi imkanlarıyla Suruç Devlet Hastanesine giden yaralılardan Hüseyin Ş, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Kadir Ş'nin ise tedavisi devam ediyor.

JANDARMA KAÇANLARIN PEŞİNDE

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Adana'da bir aile silahlı saldırıya uğradı, yaralılar var Adana’da yaşanan olayda aynı aileden biri kadın 4 kişi silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.



Elazığ’da silahlı kavgaya karışan şüphelilerden biri tutuklandı Elazığ’da silahlı kavgaya karışan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.