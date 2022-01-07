Melikgazi'de meydana gelen olayda M.D. isimli şahıs Gökkent ile Mimsin mahalleleri arasında bulunan boş arazideki çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
6 METRELİK ÇUKURDAN İTFAİYE ÇIKARDI
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.D., düştüğü 6 metrelik çukurdan kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kayseri'de 6 metrelik çukura düşen adam itfaiye tarafından kurtarıldı
07.01.2022 - 00:09 | Son Güncelleme: 07.01.2022 - 00:09
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda yaklaşık 6 metrelik çukura düşen adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Melikgazi'de meydana gelen olayda M.D. isimli şahıs Gökkent ile Mimsin mahalleleri arasında bulunan boş arazideki çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Etiketler : KAYSERİ,çukur,haberler,
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