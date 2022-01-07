Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil bir evde gerçekleşen olayda 70 yaşındaki Cafer G., 69 yaşındaki eşi Safiye G. ile tartışmaya başladı. Öfkeli koca eşini tüfekle göğsünden vurdu daha sonra da oğlu Ferhat G'yi arayarak durumu anlattı.
OĞLU İHBAR ETTİ
Şüphelinin oğlunun ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Safiye G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
EVDE GÖZALTINA ALINDI
Talihsiz kadının cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken katil koca evinde olayda kullanılan tüfekle gözaltına alındı.
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70 yaşındaki adam tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Denizli'de yaşanan olayda 70 yaşındaki adam tartıştığı eşini tüfekle öldürdükten sonra durumu oğluna anlattı. Eve gelen polisler adamı tüfekle karısının başında buldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil bir evde gerçekleşen olayda 70 yaşındaki Cafer G., 69 yaşındaki eşi Safiye G. ile tartışmaya başladı. Öfkeli koca eşini tüfekle göğsünden vurdu daha sonra da oğlu Ferhat G'yi arayarak durumu anlattı.
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