Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberlerine göre; 7 Ocak 2022 hava durumu tahmin raporu açıklandı. 4 il için sarı uyarıda bulunan Meteoroloji, Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yağmur ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli beklendiği açıklandı. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA'YA SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı vererek bu illerde yaşayanları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

Meteoroloji'den 6 ile sağanak uyarısı Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Ege ve Güneydoğu Anadolu'daki toplam 6 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.