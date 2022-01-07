Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'den gelen başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına ilişkin dehşet haberlerine bir yenisi Eskişehir'den eklendi. Seyitgazi ilçesinde 30 Aralık'ta meydana gelen olayda, sürü halinde gezen sokak köpekleri, 7 yaşındaki kızını bir arkadaşını okula götüren Ezgi Çelik isimli vatandaşa saldırdı. Köpeklerin havladığını gören ancak kendilerine saldırmayacağını düşünen Çelik, 8 köpeğin bir anda etraflarını sardığını ve kızının elindeki çantasını bırakmasıyla köpeklerin çantanın etrafına üşüştüğünü belirtti.

"8 KÖPEK BİR ANDA ETRAFIMIZI SARDI"

Başlarından geçen talihsiz olayı anlatan Ezgi Çelik, "Her zamanki caddeyi kullanarak okula gidiyorduk. Köpek korkusu yüzünden ara sokakları kullanamıyoruz, bu yüzden ıssız bir yer olmayan ana caddeden gidiyoruz. Gün içinde bu caddeden çok fazla çocuk geçiyor. Köpekler grup halinde geziyorlar. Yine giderken 3-4 tane köpek uzaktan havlıyordu. 'Bir şey yapmazlar' dedim ama bir anda arkamızdan koştular" dedi.

"O anda çocuğumu korumak istedim" diyen Çelik, "Ne yapacağımı şaşırdım. O an nasıl saydım ben de bilmiyorum, ama tam 8 tane köpek etrafımızı sardı ve çocuğumun çantasına saldırdı. Kızım sırt çantasını çıkardı ve çanta yere düşer düşmez hepsi başına üşüştü. Çanta yerine şu an benim çocuğum parçalanmış olabilirdi. Korku içinde eve geldik" ifadelerini kullandı.

"KIZIM KORKUSUNDAN MARKETE BİLE GİDEMİYOR"

Çocuğunun önceden hayvanları çok sevdiğini, ancak artık sokağa bile çıkmak istemediğini kaydeden anne Çelik, "Bu köpekler için hiçbir şey yapılmıyor. 'Hayvan hakları' diyorlar. İnsanların, çocuklarımızın haklarını kim koruyacak? Biz de hayvan seviyoruz, korumaya çalışıyoruz, ama saldıran köpeklerle alakalı bir şey yapılmalı, burada bir barınak açılmalı ve toplatılmalılar. Ben 7 yaşındaki çocuğuma saldıran hayvanlarla aynı ortamda yaşamak istemiyorum. Öldürülmelerini kesinlikle istemiyoruz, en azından bir ortam ve barınak oluşturulsun istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

KÖPEKLER KALÇASINDAN YAKALADI

Diğer bir olay ise 5 Ocak tarihinde yine aynı ilçede yaşandı. Okula giden 17 yaşındaki Ş.T. yerde yatan sokak köpekleri fark etse de zararsız olduklarını düşünerek yoluna devam etti. Köpekler bir anda yakınlarından geçmekte olan Ş.T.’ye saldırarak genç kızı kalçasından yakaladı. Koşmasına rağmen genç kızı yine de bırakmayan saldırgan sokak köpekleri, birkaç metre ötede bulunan Ş.T.’nin kardeşinin taş atmasıyla kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından sağlık ocağına götürülen Ş.T.'nin pantolonundaki parçalanma, olayın vahametini ortaya koydu. Kuduz ve tetanos aşısının vurulan genç kızın 3 gün boyunca istirahat edeceği öğrenildi.

"DAHA KÜÇÜK BİR ÇOCUK OLSAYDI KENDİNİ SAVUNAMAZDI"

Köpeklerin önceden orada olmadığını, son zamanlarda daha da çoğaldıklarını ve sürü halinde gezdiklerini belirten mağdur Ş.T. "Bu sokak köpeklerinin nereden çıktıkları belli olmuyor. Adım attığımız her yere geliyorlar. Caddede oturuyorum, orada bile çok var. Kaldı ki bu olay okul yolunda gerçekleşti, daha küçük bir çocuk olsaydı kendini savunamazdı" diye konuştu.

15 bin TL cezayı duyunca köpekleri teslim ettiler Yasak olmasına rağmen sahiplendiği Pitbull ile sokağa çıkan bir gence kesilen 15 bin liralık cezayı duyan vatandaşlar köpeklerini teslim ettiler.

Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuğun hayatı karardı. Aile duruma isyan ederken, çocuğun sinirleri zedelendiği için eskisi gibi yürüyemeyeceği öğrenildi.