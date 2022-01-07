Türkiye Gazetesi

Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi meydana gelen olayda 69 yaşındaki Safiye G. ile 70 yaşındaki Cafer G. tek katlı müstakil bir evde yaşayan çift, nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma kanlı bitti.

Kavga esnasında Cafer G. eşi Safiye G.'yi göğsünden tüfekle vurdu. Cani eş Cafer G. daha sonra oğlu Ferhat G'yi arayarak yaşananları anlattı. Eve giden çiftin oğlu Ferhat G., polis ekiplerine ve 112 Acil Servisine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu.

Denizli'de yaşayan bir çift evlerinde tartıştı. 70 yaşındaki koca Cafer G, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.

69 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Safiye G'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Safiye G'nin cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli koca ise evinde olayda kullanılan tüfekle gözaltına alındı.

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