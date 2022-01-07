Milas ilçesinde kendisine ait güreş develerini eğiten 48 yaşındaki Zafer Maral, yakınları tarafından ahırda hareketsiz halde yatarken bulundu.
Yakınlarının ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Maral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
DEVE GÜREŞLERİNİN TANINAN İSMİYDİ
Milas'ın tanınan deve güreşçilerinden olan Maral'ın ilk belirlemelere göre deve saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bölgenin tanınan devecilerinden Maral'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da bir "Garip" deve hikayesi Bursa'da geçtiğimiz hafta sahibinin elinden kaçtıktan sonra kötü niyetli kişilerce yakalanıp bir kamyonetin arkasına bağlanarak kesime götürülürken görüntülenen ve kısa sürede milyonlarca kişinin tepkisine sebep olan deve gerçek sahibine teslim edildi. Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp işkence yaparak kesime götüren kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, devenin sosyal medyadaki işkence görüntülerinin ardından ayağa kalkan hayvanseverler ise deveyi sahiplenmek istedi. HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, Tarım ve Orman Bakanlığına seslenerek, ''Yeni yuvasını hazırladık, çektiği işkenceleri unutturacağız'' dedi.
Kamyonetin arkasında sürüklenen deve şimdi emin ellerde Bursa'da kamyonetin arkasına bağlanıp trafikte sürüklenen deve, Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda koruma altına alındı.