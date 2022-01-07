Türkiye Gazetesi

Adana'da kefenlenerek mezarlığa götürüldüğü esnada yaşadığı ortaya çıkan bebek tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sancı ve kanama şikayeti ile hastaneye başvuran 5 aylık hamile Melek Sert, tedavisinin ardından eve gönderildikten sonra tekrar tahatsızlanınca Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, 2 Ocak'ta ise düşük yaptığı söylenerek 5 aylık bebeği alınmıştı.

Hastane, 5 aylık bebek için düşük raporu düzenleyerek bebeği kefenledikten sonra Melek-Hasan Sert çiftine teslim etmişti.

MEZARLIK YOLUNDA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bebeğinin cenazesini, otomobil ile mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götüren Hasan Sert (34), yolda ağlama sesi duymuş, kefeni açtığında ise bebeğinin yaşadığını anlayarak ambulans çağırmıştı. Bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı ancak acı haber bugün geldi.

HASTANE HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailesinin yaşamasını beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan baba Hasan Sert, cenazeyi teslim almak için hastanenin morguna geldi.

Sert, "Kalbi durmuş. Doktorları kalbini çalıştırmaya çalışmış ama ölmüş. İhmali olanlardan şikayetçiyim. Çok üzgünüz. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Bizi en çok üzen bebeğimin iki kez ölmesi. Bu bizi çok yaraladı" dedi.

Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

ADINI 'SAVAŞ' KOYACAKLARDI

Anne Melek Sert, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada evlatlarına yaşaması halinde ilk başta ‘İbrahim’ adını vermeyi düşündüklerini ancak sonrasında ‘Savaş’ adında karar kıldıklarını belirtmişti.

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