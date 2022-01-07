Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinden meydana gelen kazada, 25yaşındaki Tuncay K. idaresindeki Tofaş otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali K. yönetimindeki SUV araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Tofaş ortadan bölünerek ikiye ayrılırken kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma K.(66) ve Hüseyin K. (37) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırıldı.

TOFAŞ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ortadan ikiye bölünen Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Hüseyin K.yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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