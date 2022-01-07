Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde bulunan Kumla Deresi’nde olay meydana geldi.

KORKUDAN DEREYE GİRDİLER

Köpekten korkan iki kişi, derenin içine girdi. Köpekler de dere kenarında onların çıkmalarını bekledi.

VATANDAŞ KURTARDI

Derenin içinde mahsur kalan kişiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şahısların korkuyla dereden köpeklerin gitmesini beklemeleri ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuğun hayatı karardı. Aile duruma isyan ederken, çocuğun sinirleri zedelendiği için eskisi gibi yürüyemeyeceği öğrenildi.

15 bin TL cezayı duyunca köpekleri teslim ettiler Yasak olmasına rağmen sahiplendiği Pitbull ile sokağa çıkan bir gence kesilen 15 bin liralık cezayı duyan vatandaşlar köpeklerini teslim ettiler.

Kovaladıkları tilkinin yuvasına düşen köpekleri itfaiye kurtardı ​İtalya’da kovaladıkları tilkinin yuvasına düşüp mahsur kalan iki köpek, saatler süren çalışmalar sonucu itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonunda itfaiye erleri köpekleri bulundukları yerden kurtarmayı başardı.