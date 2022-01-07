Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son rapor yayımlandı.

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

SEL VE BASKINLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 5°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 11°C

Çok bulutlui, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile yarın zamanla Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı! 6 Ocak hava durumu Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 ile sağanak uyarısı Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Ege ve Güneydoğu Anadolu'daki toplam 6 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den iki bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor.