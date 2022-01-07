Sabaha karşı Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.
YUNAN UNSURLARI TÜRK KARASULARINA GERİ İTTİ
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderildi.
Libya'da 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu Libya’da Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken boğulan aralarında bir bebek ve iki kadınında bulunduğu 27 göçmenin cansız bedenleri kıyıya vurdu.
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 157 göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği ve lastik botun arızası nedeniyle sürüklenen 157 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından kurtarıldı.
Ege'de göçmenleri taşıyan tekne battı, 2 kişi öldü Ege Denizi'nde Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi öldü.