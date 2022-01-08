Türkiye Gazetesi

Koyunlardan elde edilen yünlerle yapılan içlikler kışın soğuk havalarda vatandaşları sıcak tuttuğu için tercih ediliyor. Vücuttaki teri dışarı attığı için vatandaşların vücudunu ve kuru tutan yün içlikler rağbet görüyor.

55 VE 110 LİRAYA SATILIYOR

Bursa'da yün içlik satan esnaf iş yerinin camına astığı, "Doğalgaz faturalarını düşüren donlar burada" sloganıyla içliklerin satışını yapıyor. Yün içlikler defolu ve defosuz olarak 55 ila 110 liraya satılıyor.

YÜN GİYMEK SAĞLIKTIR

Havaların soğumasıyla birlikte yün içliklere talebin arttığını ifade eden Naci Bağcı, "Bizim sloganımız üşü de gel. Havalar soğuyunca vatandaş ısınmayı yünde buluyor. Yünü giydi mi insanlar kombiyi kısıyor. Bu da faturaların düşmesine sebep oluyor. Yün giymek sağlıktır. Vücudu hiç ıslak tutmaz. Vücuttaki teri dışarı atar, ağrıları olanlar yünü tercih ediyor" dedi.

Elektrik faturasını nasıl düşürebiliriz? İşte püf noktaları Türkiye'nin 2022 yılına girmesiyle birlikte faturalara da zamlar yansıdı. Vatandaş ise faturayı nasıl düşürebiliriz derdine düştü. Peki faturalar nasıl düşürülür püf noktaları neler? İşte detaylar

Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor: Faturanın yarısı yine devletten Geçen yıl gaz faturalarının yüzde 75’i, elektrik faturalarının yarısı devlet tarafından karşılandı. Bu yıl da destekler, yüzde 50-25 olarak devam edecek. Geçen yıl 160 milyar TL olan katkı, bu yıl 100 milyar TL’yi bulacak.

Soğuk illerde ucuz olacak: Gaz faturasına iklim tarifesi Doğalgazdaki kademeli tarife uygulaması, iklim şartları ve bölgelerin tükettiği miktara göre fiyatlandırılacak. Bu kapsamda, kış mevsimini daha soğuk geçiren illerdeki fiyatlandırma ile, Akdeniz ikliminde kullanılan doğalgaz tüketimine uygulanan kademeli tarife farklı olacak.