Türkiye Gazetesi

Sivas güne yoğun sis altına uyandı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza bürünürken, binalar ise sisin içerisinde kayboldu. Sisin ardından parıldayan güneşin oluşturduğu ışık huzmeleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

SÜRÜCÜ ZORLUKLAR YAŞADI

Tarihi Eğri Köprü'nün altından geçen Kızılırmak’tan yükselen su buharı ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluşturdu. Sisle birlikte trafikte seyreden otomobiller görüş mesafesinin düşmesiyle zorluklar yaşadı.

MANZARA ÇOK GÜZEL, BALIĞA GELDİM

Tarihi Eğri Köprü'nün altında balık tutmak için gelen bir vatandaş ise manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, "Sabah kalktığımda hava sisliydi. Manzarada güzel. Emeklinin başka ne işi var? Eğlenmek için balığa geldim. Ben 40 senedir şoförlük yapıyorum. Sürücülerin sisli havada yavaş ve farları açık bir şekilde dikkatli gitmeleri lazım” dedi.

Erzincan sise teslim oldu, eşsiz görüntüler de ortaya çıktı Kar yağışının ardından soğuk havanın da etkisiyle Erzincan kent merkezi yoğun sise teslim oldu. Adeta şehir sisten kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yoğun sis hava ulaşımını aksattı.