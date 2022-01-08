Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana gelen olayda kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Sıla P. Ve 22 yaşındaki Sefa M.D. kendi aralarında tartışmaya başladı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı 17 yaşındaki Edanur Demir, ikili ayırmaya çalışırken Sefa M.D.’nin elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILIKEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık çalışanı ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan genç kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Genç kız hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti. Şüpheli ise araca binerek olay yerinden kaçtı. Burdur’a kaçtığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Genç kızın cenazesi ise gece saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Genç kızın ölümünün ardından cenazeyi almaya gelen kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti.

Antalya ve Muğla için sarı uyarı: Çok kuvvetli olacak Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre, Antalya ve Muğla için sarı kod uyarısı verildi. Sağanak yağışların batı bölgelerinde devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ise kar yağışı yeniden etkisini gösterecek.