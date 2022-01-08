Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuk 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Şaşkınlıktan ne yapacağını şaşıran çocuk köpeklerden kaçarak yoldan geçen şahsın arkasına saklandı oradan da bir kuyumcu dükkanına sığınan 15 yaşındaki çocuğu durumunu gören vatandaşlar yaralarına pansuman yaptı.

KÖPEKLERİN ÇOCUĞA SALDIRI ANI KAMERADA

Bir süre dükkanda dinlenen çocuk kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Köpeğin çocuğa saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken başka bir saatte ise 2 kadının köpekten kaçtığı görülüyor.

Köpek korkusundan dereye kaçtılar, imdatlarına vatandaş yetişti Son dönemde artan köpek vakalarının ardından bir grup köpekle karşı karşıya gelen iki genç korkudan dereye kaçtı. Köpekler çıkmasını bekleyince imdatlarına vatandaş yetişti.